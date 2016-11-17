Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В очередях на границе с Польшей стоят более 1100 авто

Четверг, 17 ноября 2016, 00:03

В пунктах пропуска в очередях на границе с Польшей по состоянию на 22:00 16 ноября скопились 1130 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Устилуг" стоят 350 машин, в ПП "Ягодин авто" - 320, в ПП "Рава Руська"  - 250, в ПП "Угринов" - 80, в ПП "Краковец" - 50, в ПП "Грушев" - 50, в ПП "Шегини" - 30.

В пункте пропуска "Смильница" очередей нет.

На границе со Словакией в ПП "М.Березный" стоят 20 автомобилей, ПП "Ужгород" - заблокирован.

Также заблокирован ПП "Солотвино" на границе со Словакией. На других пунктах пропуска очередей нет.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" скопились 60 машин,  в ПП "Лужанка" - 50, "Вилок" - 25. В пункте пропуска "Косино" очередей нет.

На границе с Молдавией автомобильных очередей не зафиксировано.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
Польша
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
WSJ: Польша тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24
Более 60% поляков положительно оценивают отношения с Украиной
Последние новости
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
Все новости...
Реклама: