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Вооруженные люди пришли с обысками в мэрию Кривого Рога

Четверг, 17 ноября 2016, 12:12

В помещении Криворожского горисполкома проводят обыск вооруженные люди.

Об этом сообщает местное издание 0564.

Указывается, что вооруженные люди находятся на всех этажах по коридорам, ведущих к Муниципальному центру. Свое присутствие никак не комментируют.

В то же время нардеп от "Оппозиционного блока" Константин Павлов, который был избран по округу в Днепропетровской области, на своей странице в Фейсбук заявляет, что в горисполкоме проводит обыск "налоговая".

"В Криворожском горисполкоме областная налоговая проводит обыски. Люди с автоматами и непонятные ребята в спортивных штанах. Ждали уже четвертый месяц".

 
 
 

Издание указывает, что обыски проводятся на основании решения Печерского суда Киева.

Областное управление ДФС в Днепропетровской области пока не отвечает на звонки.

Темы: Кривой РогФискальная служба
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