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Нардепы отказались работать дополнительную неделю в этом году

Четверг, 17 ноября 2016, 17:21

Народные депутаты не смогли принять изменения в календарный план работы Верховной Рады, которыми в 2016 году добавлялась еще одна пленарная неделя.

Спикер Андрей Парубий несколько раз выносил этот вопрос на голосование, однако необходимых 226 голосов не было.

В конце вечернего заседания ВР, ставя еще раз этот вопрос на голосование, Парубий сказал: "Нам для того, чтобы мы смогли пройти бюджет во всех этапах предусмотренных законом, необходима еще одна пленарная неделя до нового года".

"Предложение заключается в том, что пленарную неделю январскую перенести на конец ноября - начало декабря... пленарная неделя с 10 по 13 января, которая была пленарной сделать неделей работы с избирателями. А (недели – ред.) 21 ноября и 2 декабря, которые должны были быть работой с избирателями, сделать пленарными", - пояснил он.

После этого всего 167 нардепов поддержали это решение.

Украинская правда

Темы: Верховная Радабюджет
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