Трамп предложил должность советника по безопасности Майклу Флинну

Избранный президентом США Дональд Трамп предложил должность советника по национальной безопасности генерал-лейтенанту армии США в отставке Майклу Флинну.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник из окружения Трампа, передает Reuters.

На вопрос, примет ли Флинн предложение Трамп, собеседник ответил: "Когда президент Соединенных Штатов просит вас служить, есть только один ответ."

В ходе избирательной кампании Флинн консультировал Трампа по вопросам нацбезопасности.

Флинн возглавлял разведывательное управление Минобороны США с 2012 по 2014 год.

Майкл Флинн REUTERS/Mike Segar/File Photo

Как пишет издание The Washington Post Флинн будет нести ответственность за помощь президенту, который не имеет опыта в национальной безопасности, разбираться в сложных глобальных проблемах, в том числе незавершенная кампания против Исламского государства, экспансионистская программа Китая и рост агрессии со стороны России.

В то же время, издание напомнило, что в 2015 году Флинн ошеломил своих бывших коллег, когда поехал в Москву и сидел за одним столом с президентом РФ Владимиром Путиным на мероприятии по случаю десятилетия пропагандистского канала Russia Today. Тогда Флин заявил, что не видит разницы между RT и американскими новостными каналами.

Флинн и Путин на обеде в Москве Mikhail Klimentyev/Pool photo by Sputnik via AP

Также Флинн заявил, что использовал поездку для давления на Путина, чтобы тот вел себя ответственнее в международных делах.