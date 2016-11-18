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Минобороны отсудило полигон у частных фирм

Пятница, 18 ноября 2016, 08:54

Суд отменил решение Житомирского областного совета, которым земли военного полигона были незаконно переданы в пользование коммерческим структурам.

Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона.

Как указано в сообщении, Житомирская областная рада вопреки закону приняла решение о предоставлении в пользование земель обороны площадью 3004,4 га для ведения охотничьего хозяйства коммерческим структурам без соответствующих согласительных документов.

Реагируя на нарушение, военной прокуратурой заявлен иск об отмене незаконного решения областного совета.

16 ноября Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами военного прокурора и удовлетворил иск в полном объеме.

Украинская правда

Темы: Житомир
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