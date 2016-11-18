Главу Счетной палаты отправили под домашний арест

Соломенский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест главу Счетной палаты Романа Магуту до 16 января 2017 года.

Об этом сказал судья Александр Бобровник, передают Украинские Новости.

Он удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и избрал Магуте мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 16 января 2017 года.

Также суд обязал подозреваемого носить электронный браслет слежения, сдать загранпаспорта, воздерживаться от общения с сотрудниками Счетной палаты.

При этом ходатайство об отстранении Магуты с должности председателя Счетной палаты суд в пятницу не рассматривал.

Как известно, 16 ноября силовики вручили уведомление о подозрении относительно махинаций с квартирой председателю Счетной палаты Роману Магуте.

Тогда председатель САП Назар Холодницкий сообщил: "Будем добиваться или домашнего ареста или залога в размере причиненного вреда".

Магуту обвиняют в том, что он способствовал своему подчиненному в незаконной приватизации квартиры в центре Киева.