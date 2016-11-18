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На Крещатике хотят обустроить 9 наземных переходов

Пятница, 18 ноября 2016, 18:44

Столичные власти намерены обустроить 9 наземных переходов через Крещатик от Бессарабской площади до Парковой аллеи.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель в facebook.

"В рамках проекта на участке от Бессарабской площади до Парковой аллеи планируется обустроить 9 наземных пешеходных переходов, 7 из которых будут регулируемыми, а 2 - нерегулируемыми. Также на ул. Крещатик будут организованы выделенные полосы для общественного транспорта и созданы специальные островки безопасности", - написал он.

Майзель подчеркнул, что перед тем, как воплощать проект в жизнь, он пройдет общественное обсуждение.

"Только в случае одобрения общественностью проект будет реализован", - заверил чиновник.

Майзель также добавил, что в начале декабря начнется реконструкция подземных пешеходных переходов на участке от улицы Крещатик до улицы Б. Хмельницкого, которая продлится 3 месяца.

На период реконструкции будет создано 2 наземных пешеходных перехода с островками безопасности через улицу Крещатик и улицу Б. Хмельницкого, которые будут регулироваться светофорами.

"У каждого светофора мы установим камеры, через которые в течение 3 месяцев будем наблюдать за трафиком, интенсивностью и безопасностью движения на улице Крещатик", - написал Майзель.

После этого специальная рабочая группа разработает полученные результаты и придаст их в проект обустройства наземных пешеходных переходов на Крещатике на постоянной основе.

Темы: Киевдороги
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