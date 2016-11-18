Керри и Лавров поговорили во второй раз за два дня

Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров имели короткий разговор в пятницу после встречи накануне в перуанской столице, где говорили про Сирию и Украину.

Об этом сообщил во время ежедневного брифинга в Вашингтоне спикер государственного департамента США Джон Кирби.

"Да, они общались сегодня. Их разговор состоялся совсем недавно (перед брифингом – ред.) и, как я понимаю, они снова обсуждали тему Сирии", - подтвердил Кирби, отметив, что Госдеп пока не подготовил официального пресс-релиза о ходе разговора.

Перед заявлением представителя Госдепа российская сторона сообщила, что стороны сосредоточили внимание на ситуации в восточной части Алеппо.

Как известно, в четверг главы внешнеполитических ведомств США и России провели личную встречу в Лиме в рамках подготовки саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По информации американской стороны, на переговоры выносились, в частности, вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Украине.

Встречи высокого уровня в рамках саммита пройдут в субботу-воскресенье. Ожидается, что в них примут участие президенты, в том числе России и США.

Укринформ