СМИ: Пентагон может возглавить Джеймс Мэттис, называвший действия РФ в Украине войной

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает нескольких отставных генералов на должность главы Пентагона.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Основным претендентом считается отставной генерал морской пехоты Джеймс Мэттис, который ранее неоднократно выражал озабоченность по поводу военной угрозы со стороны Ирана.

По словам источников, в ближайшее время Мэттис лично встретится с Трампом.

Также на пост главы Пентагона претендуют бывший генерал армии Дэвид Петреус и бывший командующий войсками в Ираке и Афганистане генерал армии Джек Кин.

Как сообщает "Голос Америки", Мэттис ранее называл агрессию России против Украины в Крыму и на Донбассе "значительно острее, значительно серьезнее", чем считают в Вашингтоне и ЕС. Он также указывал, что целью действий российского президента Владимира Путина является раскол НАТО.

"В Крыму и Украине идет война", - заявлял он.

"Действия России в Украине я считаю возможно самой опасной ситуацией с кризисным потенциалом для всего региона", - говорил Мэттис в мае 2015 года в ходе выступления в The Heritage Foundation.

Тогда же генерал предупреждал об опасности русского национализма, на который опирается режим Путина.

"Путин может высвободил силы, которые он лично не способен контролировать. Думаю, что его преемники, если он умрет перед 2020 г. (я считаю это маловероятным), если что-то пойдет не так - не смогут контролировать импульсы, которые освободил Путин. Отойти от некоторых заявлений, которые он сделал в отношении Запада, будет очень сложно ", - заявил Мэттис.

"Люди спрашивают, а не взбесился ли Путин, или он потерял здравый смысл? По моему же мнению проблема не только в Путине, а в России вообще. Говорят, что как только уйдет Путин, станет лучше. Думаю, это мечты", - отмечал он.

Также в ходе своего выступления в The Heritage Foundation, Мэттис заявлял, что "Путин ложится спать, зная, что он может нарушить все правила, а Запад все равно будет пытаться играть по правилам. Это очень опасная дихотомия".

"Россия не считает соседство с демократическими странами позитивом. Она хочет гарантировать безопасность для себя, сея нестабильность вокруг", - говорил Мэттис.

По его мнению, в будущем России может угрожать распад.

Мєттис с 2010-го по 2013-й возглавлял Центральное командование США, занимал ведущие позиции в вооруженных силах США и возглавлял первую дивизию морской пехоты США в Ираке. Он прослужил в вооруженных силах США 34 года и имеет статус живой легенды среди американских военных.