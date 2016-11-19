Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд продлил арест россиянина, обвиняемого по "делу 2 мая"

Суббота, 19 ноября 2016, 01:54

Малиновский районный суд г.Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил еще на 30 дней срок содержания под стражей одному из обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе россиянину Максиму Сакауову.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Также суд вновь рассмотрел ходатайство об отводе судьи Алексея Старикова, который пришел вместо ушедшего на больничный Сергея Журика. Ходатайство суд решил отклонить.

Очередное заседание по данному делу суд назначил на 24 ноября 2016 года.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Темы: судОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
суд
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
Последние новости
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
Все новости...
Реклама: