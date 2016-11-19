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С помощью ДНК-экспертизы идентифицировали 450 погибших в АТО

Суббота, 19 ноября 2016, 05:08

С помощью ДНК-экспертизы экспертам удалось идентифицировать 450 погибших в зоне проведения АТО на Донбассе.

Об этом заявила советник президента Украины по гуманитарным вопросам, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, передает "Радио Свобода".

"Сегодня мы имеем 1800 останков, которые вывезены с территории Донбасса, мы имеем 880 ДНК-профилей в системе, из них 450 - идентифицированы, семьи получили компенсацию", - сообщила она.

Гуманитарная миссия "Черный тюльпан", которая ищет захоронение на местах проведения боев и привозит тела домой, весной этого года заявила, что с начала боевых действий на Донбассе вывезла из оккупированной территории более 600 останков военнослужащих.

В сентябре полиция Донетчины заявляла, что с начала боевых действий на Донбассе пропали без вести около 1,5 тысячи человек.

По данным ООН, на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,6 тысячи человек, более 22 тысяч были ранены.

Темы: АТОДонбасс
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