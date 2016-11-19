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Вступил в силу закон о возмещении средств вкладчикам "Михайловского"

Суббота, 19 ноября 2016, 11:07

19 ноября вступил в силу закон, который предусматривает возмещение средств вкладчикам банка "Михайловский".

Верховная Рада приняла данный закон 15 ноября.

16 ноября президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает возмещение средств вкладчикам банка "Михайловский".

Законом предлагается приравнять к вкладу средства, привлеченные от населения в качестве займа или вклада в небанковское финансовое учреждение через поверенный по соответствующему договору банк.

Гарантироваться к возмещению будут средства в том случае, если на день вступления в силу этого закона поверенный банк был признан неплатежеспособным.

Кроме того, законом также предусматривается поручить Фонду гарантирования вкладов тщательно изучить документы по каждому физическому лицу, которое приравнено к вкладчику, и не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу данного закона начать выплату возмещения средств.

Фонд гарантирования вкладов наделяется правом представлять требования к небанковским финучреждениям, которые привлекали средства от населения.

Средства, взимаемые с таких небанковских финучреждений, будут включаться в ликвидационную массу соответствующего банка.

Напомним, вкладчики банка "Михайловский" неоднократно выходили на митинги с требованием вернуть им деньги.

В августе Порошенко пообещал вкладчикам банка "Михайловский", что глава этого финансово-кредитного учреждения будет осужден, украденные деньги будут найдены и использованы для выплат вкладчикам.

В мае в банк "Михайловский" была введена внешняя администрация. Позже стало известно, что за день до этого банк продал свои кредиты другим финкомпаниям.

23 мая правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО "Банк Михайловский" в категорию неплатежеспособных.

В июле Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка.

Прокуратура Киева рассчитывает привлечь к ответственности владельцасети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" и ТОЦ Gulliver Виктора Полищука за банкротство банка "Михайловский", в котором он ранее владел 92,501% уставного капитала.

Национальный банк оценил нанесенные владельцем банка "Михайловский" Виктором Полищуком убытки в 23 млрд гривен.

Подробнее о том, что произошло с банком "Михайловский" можно почитать в материале "Экономической правды".

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Экономическая правда

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Темы: законодательствобанкиденьги
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