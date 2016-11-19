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В Днепропетровской области авто столкнулось с автобусом: 10 травмированных

Суббота, 19 ноября 2016, 12:52

В Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля с автобусом пострадали 10 человек.

Как сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Нацполиции, ДТП произошло 18 ноября в 17:30 на 149 км автодороги Мерефа-Лозовая-Павлоград.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Lexus LX 570" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом "Меrcedes-Benz 313".

В результате ДТП один пассажир автомобиля "Lexus", водитель и восемь пассажиров автобуса "Меrcedes" получили телесные повреждения.

Украинская правда

Темы: Днепропетровская областьДТП
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