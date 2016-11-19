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Боевики в субботу стреляли из минометов, гранатометов и танка

Суббота, 19 ноября 2016, 17:17

В течение дня субботы в зоне АТО зафиксировано 18 обстрелов со стороны российско-террористических сил.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00, обстрелы происходили во всех направлениях.

"На Мариупльськом - из минометов оккупанты вели огонь по Широкино, Красногоровке, Талаковке, Павлополю. По Широкино огонь вела 152-миллиметровая артиллерия, стрелял и танк", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении из гранатометов были обстреляны Орехово и Крымское.

А на Донецком - в районе Авдеевки и Луганского по нашим позициям враг вел огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Украинская правда

Темы: АТО
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