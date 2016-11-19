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Украина выдаст России женщину, совершившую убийство в Ростове

Суббота, 19 ноября 2016, 20:45

В Славянске Донецкой области полицейские задержали мужчину и женщину, которые совершили убийство в Ростове в этом году и на международном уровне разыскивались правоохранителями РФ.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в новогоднюю ночь 29-летний мужчина и 27-летняя женщина познакомились с тремя мужчинами и пригласили их к себе домой отметить праздник.

"Изрядно выпив, все уснули. Когда хозяева проснулись, то увидели, что один из новых знакомых еще спит, а двое других скрылись, а вместе с ними ноутбук и два мобильных телефона. Тогда они разбудили гостя и начали его бить. Но и этого им показалось мало. Они по очереди нанесли мужчине ножевые ранения, от которых он скончался. Чтобы замести следы преступления, они попытались расчленить тело, но, в конце концов, скрылись", - говорится в сообщении.

Преступники были объявлены в международный розыск и почти год скрывались от правосудия, соблюдая меры конспирации.

"Недавно разыскиваемые переехали в Славянск в надежде на то, что в зоне проведения антитеррористической операции их никто не будет искать. Однако в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий славянские полицейские установили местонахождение разыскиваемых и задержали их на очередной съемной квартире", - рассказали в полиции.

Сообщение об их задержании по каналам Интерпола было направлено инициатору розыска. Местные правоохранители подтвердили намерения экстрадиции разыскиваемых.

Задержанная женщина, уроженка Ростова-на-Дону, в ближайшее время будет передана российским правоохранителям, что предполагается Европейской конвенцией о выдаче правонарушителей.

"Несмотря на то, что есть случаи, когда соседняя страна не выдает разыскиваемых украинскими правоохранителями злоумышленников, полицейские Донецкой области придерживаются принципов, предполагаемых Европейской конвенции о выдаче правонарушителей", - отметили в полиции.

Что касается задержанного мужчины, то учитывая, что он является уроженцем украинского с. Щелкино, было принято решение не подвергать его экстрадиции. Он остается в международном розыске, но сейчас решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности на территории Украины и передачи инициатором розыска этого уголовного производства украинским полицейским, чтобы он ответил перед законом за свои действия.

Украинская правда

Темы: ДонбассРосcияполиция
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