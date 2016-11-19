В Польше Иисуса Христа объявили королем. Президент участвовал

В субботу утром в Кракове состоялась церемония интронизации Иисуса Христа как короля Польши.

На церемонии, которая собрала более 6 тысяч верующих, присутствовал президент страны Анджей Дуда, сообщает "Захід.net" со ссылкой на польский канал TVN24.

Издание отмечает, что подобные "возведения Христа на трон Польши" происходили уже несколько раз, в том числе на Ясной Горе в 1997 году, и в Свебодзине в 2000 году. Нынешняя акция является уникальной, ведь она одобрена президентом страны.

"Юбилейный акт об Иисусе Христе как Царе и Господе" был принят в апреле этого года, однако воплощен только сейчас", - сообщила о происшествии пресс-служба президента Дуды.

Rozpoczęła się msza św. z okazji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

>> Łagiewniki pic.twitter.com/0NvihS1Wod — KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) November 19, 2016

Центральные польские телеканалы прервали трансляцию протеста учителей, чтобы предоставить эфир возведению на трон Иисуса Христа, сообщает Gazeta Wyborcza.

Идея интронизации (официального "возведения на трон") Иисуса уходит своими корнями в первую половину ХХ века. Она принадлежит медсестре Розалии Целякувни, которая убеждала, что слышала внутренние голоса, которые якобы говорили ей, что условием спасения страны в условиях надвигающейся войны станет признание Иисуса Христа королем Польши.

После ряда интронизаций на местах епископат Польши в марте 2008 года постановил, что такие действия являются "неуместными и ненужными".

Польская католическая церковь изменила свою позицию в начале 2016 года: епископ Анджей Чая заявил, что "признание правления Иисуса Христа над родным обществом является теологически приемлемым".

В свою очередь, большинство критиков считают эту акцию свидетельством увеличения влияния над Польшей консервативных и клерикальных сил, начавшееся после победы на выборах партии "Право и справедливость".