Ни одного мобилизованного в зоне АТО уже нет – Порошенко

Уже полностью завершена демобилизация военнослужащих шестой волны мобилизации, за исключением тех, кто лечится, и тех, по кому проводят служебное расследование

Об этом доложил президенту Петру Порошенко начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в присутствии министра обороны Степана Полторака.

Президент напомнил, что последняя шестая волна демобилизации должна была завершиться до начала ноября, информирует пресс-служба главы государства.

"Я, как президент и верховный главнокомандующий, могу доложить украинскому народу, что отныне ни одного мобилизованного на фронте, в зоне АТО нет. И Вооруженные силы Украины полностью должны быть обеспечены добровольцами, воинами-контрактниками, хорошо подготовленными, мотивированными, наученными и обеспеченными", – заявил он.

Прийняв доповідь Степана Полторака та Віктора Муженка про завершення звільнення в запас військовослужбовців в рамках 6-ї хвилі демобілізації pic.twitter.com/K2AreBr03V — Петро Порошенко (@poroshenko) November 2, 2016

Порошенко подчеркнул, что на фронте остаются только воины-контрактники, добровольцы, которых качественно подготовили, научили, натренировали, в частности, и при участии иностранных партнеров.

По данным Муженко, общая численность контрактников, которые были приняты на службу в 2014-2016 годах, составляет 90 тысяч военнослужащих.

Порошенко отметил, что по состоянию на начало года более 60 тысяч контрактников записались в ВСУ. Также усовершенствована система заключения контрактов, работы военкоматов, учебных центров.

Президент напомнил о поручении предоставить возможность командирам бригад комплектовать свои части и поощрять к службе в армии.

"Очень важно, что за счет демобилизованных, особенно тех, кто лучше всего себя проявил в рядах Вооруженных сил, формируется более чем 100-тысячный резерв первой очереди", – сказал Порошенко.

А Полторак подчеркнул, что из 60 тысяч контрактников – 12 тысяч военнослужащих, которые сначала прошли службу в армии в рамках мобилизации и потом остались служить по контракту.

"Почти 20% – это люди, которые имеют боевой опыт", – сказал министр.

Полторак также доложил, что все военные шестой волны мобилизации, которые получили ранения во время выполнения своего долга, сейчас получают полное медицинское обслуживание и необходимое лечение – и по завершению будут уволены в запас.

"За два прошедших года мобилизация выполнила чрезвычайно важную роль в обеспечении обороноспособности нашего государства, а также в том, чтобы дать отпор агрессору, который напал на нашу страну в наиболее сложные дни для украинской истории", – сказал Порошенко.

"За это время украинское войско прошло большое расстояние. Сегодня мы имеем качественно новые Вооруженные силы Украины", – убежден он.

Алена Рощенко, УП