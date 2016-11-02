В НАПК показали, что будет с лживыми декларациями

Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало алгоритм, по которому будет происходить проверка электронных деклараций чиновников.

На официальной странице ведомства указывается, что НАПК с 31 октября начинает оценку деклараций на предмет правильности, полноты, логичности, своевременности и пречее.

Если оказывается, что субъект не подал декларацию, то НАПК сообщает ему об этом, и он в течение 10 дней должен подать декларацию. Также НАПК сообщает о факте не представление декларации руководителя органа и специально уполномоченного в области противодействия коррупции.

Если декларанты допустили логические ошибки, подали неполную информацию, Назка начинает полную проверку, которая включает проверку достоверности, наличия конфликта интересов, проверку источников и информации от физических и юридических лиц.

В случае, если будет найдено несоответствие, об этом информируются антикоррупционные органы, которые могут открыть уголовное производство. На время расследования декларанта могут отстранить от исполнения служебных обязанностей (до 18 месяцев).

Затем суд устанавливает наказания (от штрафа до лишения свободы до 2 лет).



Декларации, в которых обнаружении ошибки или несоответствия могут проверяться в период осуществления субъектом декларирования своих обязанностей и в течение 3 лет после прекращения этой деятельности.

Как известно, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак в среду заявила, что проверка электронных деклараций займет длительное время, но не продлится "годами".

Также она сообщила, что порядок проверки деклараций утвержден и направлен на регистрацию в Минюст. Однако Минюст до сих пор не зарегистрировал етот документ.

Украинская правда