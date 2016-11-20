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Климпуш-Цинцадзе: Канада продолжит военную поддержку Украины

Воскресенье, 20 ноября 2016, 01:21

Канада приняла решение продлить военную миссию в Украине в "самом нужном для ВСУ формате".

Об этом по результатам переговоров с министром обороны Канады Харджитом Саджани рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Укринформ.

"По UNIFIER мы получили абсолютно четкий сигнал, что она будет продолжена в том формате, который будет самый нужный для украинских Вооруженных Сил", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

 
ukrinform

В свою очередь, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко добавил, что Оттава сейчас "отрабатывает формат продолжения этой миссии, который лучше всего будет отвечать вызовам, которые стоят перед Украиной".

"На прямой вопрос о продлении миссии UNIFIER после 31 марта мы получили заверения, что Канада продолжит поддержку Украины таким образом и ищет ее оптимальный формат", - отметил Шевченко.

По его словам, канадская сторона вообще не рассматривает возможность прекращения помощи Украине.

"Не стоит вопрос о прекращении поддержки Украины, зато рассматриваются варианты улучшения помощи", - отметил посол.

Напомним: около 200 канадских военных инструкторов с прошлого года проводят занятия по украинским военнослужащим на Яворивском и Каменец-Подольском полигонах. Впрочем, их мандат завершается 31 марта 2017, поэтому во время визита Джастина Трюдо в Киев Петр Порошенко обратился к нему с просьбой продлить срок пребывания инструкторов в Украине. Пока официального ответа на этот запрос из Оттавы не поступало.

Темы: КанадаВооруженные силы
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