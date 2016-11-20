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Полиция призывает водителей в воскресенье включить ближний свет фар

Воскресенье, 20 ноября 2016, 10:27

Национальная полиция призывает водителей в воскресенье почтить память погибших в автоавариях, включив ближний свет фар на транспортных средствах.

Как сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции, мероприятия ко всемирному дню памяти жертв ДТП проходят ежегодно во всем мире в третье воскресенье ноября.

20 ноября в разных городах Украины пройдут автопробеги, флешмобы, поминальные молебны.

Также, по традиции, в этот день водители двигаются с включенным на транспортных средствах ближним светом фар, в знак памяти люди зажигают свечи.

Украинская правда

Темы: ДТПполиция
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