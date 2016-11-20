Турция может присоединиться к ШОС вместо ЕС – Эрдоган

Турция "не должна быть зациклена" на присоединении к ЕС, она рассматривает возможность вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Об этом заявил в воскресенье президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает российский "Интерфакс".

"Турция, прежде всего, должна чувствовать себя спокойно относительно вопроса о (вступлении в - ИФ) ЕС, не должна на нем зацикливаться", - приводит газета Hurriyet слова турецкого президента, сказанные журналистам, сопровождавшим его в поездке в Узбекистан.

"Кто-то может критиковать меня, но я выражаю свое мнение. Например, я говорю, почему бы Турции не занять место в "Шанхайской пятерке", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул также, что Турции было бы "гораздо удобнее" работать в составе ШОС, тогда как ЕС уже десятки лет "затягивает процесс" приема страны.

В начале этой недели Эрдоган заявил, что Анкара может уже в следующем году провести референдум по вопросу о том, следует ли стремиться к вступлению в Евросоюз.

В ШОС входят Казахстан, КНР, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В июле 2015 года была запущена процедура принятия в организацию Индии и Пакистана. Статус наблюдателя в ШОС имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.