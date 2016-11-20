Порошенко прогнозирует ратификацию Соглашения об ассоциации и ЗСТ

Президент Петр Порошенко прогнозирует нахождение компромисса между Украиной, ЕС и Нидерландами и ратификацию Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Об этом говорится в его обращении по случаю Дня достоинства и Свободы.

"Мои переговоры с лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза также дают основания прогнозировать, что будет найден взаимоприемлемый компромисс между Украиной, Евросоюзом и Нидерландами - и ратификация Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли будет завершена", - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что Украина реализовала 144 пункта Плана действий по визовой либерализации, "совершив при этом ряд важнейших для нас самих реформ".

"На этой неделе Совет Евросоюза единогласно принял решение, которым признал полное выполнение Украиной всех обязательств. Он задекларировал четкую политическую волю Союза и всех его членов предоставить нам безвизовый режим в ближайшее время, после согласования некоторых их сугубо внутренних процедур Европейского Союза", - констатировал Порошенко.

Как сообщалось, 17 ноября Комитет постоянных представителей Евросоюза дал согласие на начало межинституциональных переговоров относительно безвизового режима для Украины, позволив старт переговоров между Советом ЕС и Европарламентом.

Безвизовый режим для Украины и Грузии вступит в силу одновременно со стартом работы нового механизма приостановления "безвиза", согласование которого сейчас завершается.

Украинская правда