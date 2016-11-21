Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мемориал и музей Революции будут на Аллее Героев Небесной сотни

Понедельник, 21 ноября 2016, 10:39
Мемориал и музей Революции будут на Аллее Героев Небесной сотни

Мемориал и музей Революции создадут в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом заявил президент Петр Порошенко 21 ноября, выступая по случаю третьей годовщины начала Евромайдана.

"Мемориальный комплекс Героев Небесной сотни не только фактом своего существования, но и расположением должен напоминать о той высокой цене, которую украинский народ заплатил за независимость, свободу и демократию", – сказал он.

"Я разделяю и поддерживаю позицию общественных организаций, в частности, организации "Семья героев Небесной сотни", что этот музей должен быть современным, должны смотреть в будущее, должен быть сформирован лучшими мировыми и украинскими людьми искусства. Он должен быть расположен на земельном участке по адресу Аллея Героев Небесной сотни", – заявил Порошенко.

"И если надо взять на себя политическую ответственность и отдать распоряжение, чтобы именно там, на территории, которая непосредственно прилегает к местам гибели активистов во время Революции Достоинства, – я эту политическую ответственность беру на себя", – сообщил президент.

"И отдаю распоряжение, чтобы (решили – ред.) вопрос выделения этого земельного участка, который до сих пор не решался, поскольку якобы есть несколько судебных решений о передаче его в разные годы разным собственникам, в том числе, и частным. Я подчеркиваю: если нужно политическое решение – я его принимаю", – сказал он.

Порошенко подчеркнул: "Мемориал и Музей революции будет именно на Аллее Героев Небесной сотни. На бывшей улице Институтской".

"Я выступаю инициатором и первым спонсором создания благотворительного фонда по сбору средств для строительства музея-мемориала и проведения международного конкурса на его наилучший проект", – сказал президент.

"Я искренне надеюсь, что сооружение этого чрезвычайно важного для нашего общего дела объекта станет по-настоящему всенародным делом – таким же, каким был наш Европейский Майдан. Майдан, который объединил граждан разных слоев, взглядов, вероисповеданий, благосостояний – на борьбу за общее будущее", – добавил он.

"Сооружение, наполнение и поддержка в дальнейшем деятельности Музея Революции будет логическим продолжение этой объединительной миссии Майдана", – считает Порошенко.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МайданЕвромайданПорошенкоКиевистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: