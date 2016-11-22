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Луценко: В делах против активистов Майдана осуждены 35 человек

Вторник, 22 ноября 2016, 02:51
Луценко: В делах против активистов Майдана осуждены 35 человек

В делах против активистов Майдана осуждены 35 человек, относительно 152 продолжаются судебные процессы, около 190 человек -  под досудебным следствием.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV 21 ноября, пишет Укринформ.

"Могу сказать о том, что проделана грандиозная работа - 152 человека находятся в судебных процессах с врученными обвинениями от Генпрокуратуры Украины, 35 человек уже получили судебные приговоры, еще около 190 человек находятся под подозрением и досудебное следствие продолжается", - отметил Луценко.

Вместе с тем Луценко отметил, что "не привлечены к ответственности те, кто отдавал приказ убийцам".

"Да, убийцы - на скамье подсудимых, но те, кто вкладывал им в руки оружие, кто давал приказ убивать мирных людей - прячутся в Москве", - отметил генпрокурор

"Дело Майдана", как отмечает Hromadske.Ua, насчитывает 89 уголовных производств, в которых расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков). Потерпевшими по "делу Майдана" являются 1973 участников акций протеста и около 900 силовиков, в деле примерно 9500 свидетелей и 193 подозреваемых, из них в розыске - 77, 30 дел рассматриваются в судах.

"За три года в этих делах вынесены 9 приговоров, но пока только один человек отбывает наказание в колонии. Остальные получили условный срок. 13 человек ожидают начала рассмотрения судебного дела или приговоров. Все уголовные производства расследуют 35 следователей", - отмечает СМИ.

Темы: ЛуценкоМайдансуд
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