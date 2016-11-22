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У берегов Японии произошло еще одно землетрясение

Вторник, 22 ноября 2016, 04:27

У восточных берегов Японии в акватории Тихого океана произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,6 балла.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Алтае-Саянской филиала Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного о 00:27 по киевскому времени во вторник, находился в 523 км к юго-востоку от японского города Фукусима.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясения оценивается как "очень сильное".

По сообщению The Telegraph, на Фукусиме сообщили, что отклонений в работе вследствие предыдущего землетрясения и цунами до 1 метра не наблюдалось.

По данным СМИ, предупреждение о цунами до сих пор действует для н.п. Ивате, Мияги, Фукусима и Ибараки.

 

Темы: Япония
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