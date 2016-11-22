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Состояние отношений с РФ критическое - Госдеп США

Вторник, 22 ноября 2016, 05:07

Нынешнее состояние двусторонних отношений между США и Россией является критическим - с учетом взаимодействия по некоторым международным вопросам и различия во взглядах на различные ситуации, в том числе по Украине.

Об этом на брифинге заявил заявил представитель Госдепа США Джон Кирби.

"Отношения с Россией остаются критическими и в некоторых случаях - очень и очень сложной задачей", - отметил он.

Кирби добавил, что по отдельным вопросам США и Россия могли достичь общих подходов и работать вместе. Это касается, в частности, ядерной сделки с Ираном. По его словам, в течение последнего года американская сторона надеялась, что и Сирия сможет стать одним из таких вопросов.

Кирби подчеркнул, что существенное отличие во взглядах сохраняется в отношении Украины, поскольку США никогда не признают аннексию Крыма.

Также представитель Госдепа напомнил о серьезном вызове в киберпространстве со стороны РФ, с которым пришлось столкнуться Соединенным Штатам.

"Это очень сложные отношения", - отметил Кирби и добавил, что пока не знает, как на это будет смотреть следующая администрация США.

Укринформ

Темы: СШАРосcия
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