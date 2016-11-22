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Боевики стреляли на всех направлениях, на Мариупольском били из танка

Вторник, 22 ноября 2016, 05:48

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики обстреливали позиции сил АТО по всем направлениям, в общем состоялось 17 обстрелов.

Об этом 22 ноября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении боевики били по Широкино, Гнутово и Славному из минометов различных калибров, из гранатометов и вооружения БТР - по Марьинке и Лебединскому. Гнутово обстреляли из 152-мм артиллерии, Красногоровку - из танка, сообщили в штабе.

На Луганском направлении из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Крымскому, на Донецком вели огонь в районе Зайцевого и Авдеевки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОоружие
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