Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госдеп предупредил об опасности в Европе из-за Идил и Аль-Каиды

Вторник, 22 ноября 2016, 05:56

Госдепартамент США распространил сообщение с предупреждением для граждан о повышенном риске террористических атак на территории всей Европы.

Согласно сообщению, особую опасность представляет  курортный сезон.

В связи с этим граждан призывают проявлять осторожность во время праздничных фестивалей, массовых мероприятиях и на открытых рынках.

Срок действия предупреждения продлится до конца февраля 2017 года.

"Достоверная информация указывает на то, что Исламское Государство, Аль-Каида и их филиалы продолжают планировать теракты в Европе, с акцентом на будущий сезон отпусков и связанные с ним события. Экстремисты могут проводить атаки в этот период практически без предупреждения и использовать самые разнообразные тактики с использованием как традиционных, так и нетрадиционных вооружений ", - говорится в сообщении Госдепа.

Как отмечает DW.com, Госдеп США регулярно выпускает предупреждения для граждан страны об опасности поездок в ряд регионов мира: подобное предупреждение было обнародовано год назад, затем в марте 2016 года  и в преддверии чемпионата Европы по футболу во Франции.

Как заявлял ранее официальный представитель Госдепа Джон Кирби, обращение к американцам о потенциальной опасности массовых мероприятий в разгар туристического сезона в Европе является стандартным предупреждением. 

Украинская правда

Темы: терроризмЕССША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
терроризм
В Германии арестовали украинку, подозреваемую в членстве в ИГИЛ
Саммит НАТО утвердит три региональных плана обороны для противодействия РФ и терроризму
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: