Во вторник на участке Кольцевой дороги Киева ограничат движение

22 ноября с 7:00 до 23:00 движение на одном из участков Кольцевой дороги будет ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

В частности, полностью перекрыт будет съезд с Кольцевой дороги на проспект Академика Глушкова (на выезде из города) в связи с капитальным ремонтом транспортной развязки на Одесской площади.

Объехать этот участок можно через путепровод на Одесской площади, говорится в сообщении.