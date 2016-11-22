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НАПК позволили пользоваться одним авто за госсредства

Вторник, 22 ноября 2016, 09:32

Кабинет министров позволил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции пользоваться за государственные средства одним легковым автомобилем.

Соответствующее постановление №835 правительство приняло 16 ноября

Им НАПК внесено в приложение 1 к постановлению Кабмина от 26 декабря 2011 года №1399 "Об установлении лимита легковых автомобилей, обслуживающих органы исполнительной власти".

Лимит для НАПК установлено в один автомобиль.

В аннотации к постановлению сказано, что издержки на приобретение или аренду легкового автомобиля будут осуществляться в пределах бюджетных расходов, предусмотренных на содержание агентства.

Согласно упомянутому приложению, такой же лимит легковых автомобилей установлен для центральных аппаратов большинства ведомств, за исключением МВД и Минобороны, у которых лимит составляет 3 авто.

Впрочем, некоторые ведомства имеют еще авто для использования территориальными органами – больше всего их у Минюста: 1 067.

"Украинская правда", "Интерфакс-Украина"

Темы: НАПКбюджетКабинет министров
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