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СМИ сообщили об убийстве дочери экс-президента Узбекистана

Вторник, 22 ноября 2016, 16:37

Во вторник узбекский сайт "Центр-1" сообщил со ссылкой на собственные источники о смерти дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

Позже российские сайты опровергли эту информацию, ссылаясь на свои источники. Подтвержденной информации пока нет.

"Центр-1" сообщил, что 44-летняя Каримова была отравлена и умерла 5 ноября.

"Ночью того же дня она была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте, а ее могилу сравняли с землей, утверждает он. По словам источника, он лично участвовал в процессе захоронения Гульнары Каримовой", - написало издание.

Во вторник российское издание "РИА Новости" со ссылкой источник, близкий к окружению семьи Каримовых, сообщил, что Каримова жива.

"Гульнара Каримова жива, информация о её смерти является ложной", - сообщил собеседник агентства.

Как известно, о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, который правил страной почти 27 лет, официально сообщили 2 сентября. 27 августа он был госпитализирован, как оказалось позже, с инсультом, с тех пор начали распространяться слухи о смерти Каримова.

Темы: СМИубийство
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