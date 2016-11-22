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ГПУ: 7 нардепов нарушают закон и подрабатывают "на стороне"

Вторник, 22 ноября 2016, 17:01

7 народных депутатов Украины совмещают работу в парламенте с другими видами деятельности, что запрещено законом.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГПУ.

Указывается, что такая информация была обнаружена по результатам сопоставления сведений, указанных в электронной декларациях, информации, размещенной в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

"Несмотря на приобретения депутатских полномочий, эти лица продолжили заниматься другой оплачиваемой деятельностью, входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, предприятий, организации, имеющие целью получение прибыли", - говорится в сообщении ГПУ.

При этом, как указывают в Генпрокуратуре, одним из этих народных депутатов Украины даже в электронной декларации отражен доход от занятия такой деятельностью.

Такие нарушения влекут за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 и 2 ст. 172-4 КУоАП, сообщает ГПУ.

Материалы ведомство передало Национальному агентству по предупреждению коррупции.

Как известно, в МВФ заявили, что специальные антикоррупционные органы в Украине должны проверить состояние по е-декларациям и привлечь нарушителей к ответственности.

Украинская правда

Темы: Верховная Рададекларации
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