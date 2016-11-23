В Борисполе задержан разыскиваемый Интерполом экс-руководитель банка РФ

Пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" находящегося в международном розыске по линии Интерпола по запросу правоохранителей РФ бывшего председателя совета директоров российского банка "Траст" Илью Юрова.

Об этом сообщил помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "Интерфакс-Украина".

"Пограничники его задержали 20 ноября в "Борисполе" по поручению Интерпола и передали МВД", - заявил он.

По данным СМИ, Юров 20 ноября прилетел из Лондона в Киев по личным делам. На паспортном контроле в аэропорту он предъявил паспорт гражданина Республики Кипр.

Сейчас финансист содержится в изоляторе временного содержания в городе Белая Церковь. Процедура экстрадиции займет не менее месяца, но может растянуться и до полугода.

По данным российского "Интерфакса", банк "Траст" проходит санацию с 22 декабря 2014 года. Инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления стал банк "ФК Открытие". Для реализации процедуры санации Агентство по страхованию вкладов предоставило "Трасту" 129 млрд рублей по льготной ставке на закрытие "дыры" в капитале. Впоследствии ЦБ РФ обнаружил признаки вывода активов из "Траста", и в апреле МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении ряда лиц из числа бывшего руководства и сотрудников банка "Траст".

В декабре 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест троих бывших руководителей банка "Траст", обвиняемых по делу о хищении средств в особо крупном размере.