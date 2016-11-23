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Сутки в АТО: 25 обстрелов, боевики били на всех направлениях

Среда, 23 ноября 2016, 05:47

За прошедшие сутки боевики в зоне проведения АТО вели обстрелы по украинским позициям на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице Facebook.

"Противник обстреливал Широкино, Тарамчук, Водяное, Красногоровку, Марьинку и Талаковку, используя минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Новотроицкому и Павлополю огонь вел снайпер. По нашим позициям в районе Красногоровки боевики использовали установки РСЗО "Град - П" ( "Партизан")", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении Авдеевку и Зайцево террористы обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Новозвановку и Новоалександровку.

Всего за сутки было 25 обстрелов, с полуночи сепаратисты стреляли 4 раза.

Темы: АТОДонбасс
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