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Суд в Киеве отказался арестовать экс-руководителя банка РФ

Среда, 23 ноября 2016, 17:37

Бориспольский горрайонный суд Киевской области отказался временно арестовать бывшего председателя совета директоров российского ОАО "Национальный банк "Траст" Илью Юрова.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня было заседание суда. В ходатайстве о временном аресте отказано", - сказали в пресс-службе, отметив, что прокуратура обжалует это решение суда.

Как известно, 23 ноября пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" бывшего председателя совета директоров российского банка "Траст" Илья Юрова, который находится в международном розыске по линии Интерпола по запросу правоохранительных органов РФ.

В декабре 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест трех бывших руководителей банка "Траст", обвиняемых по делу о хищении средств в особо крупном размере.

Темы: Росcиясуд
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