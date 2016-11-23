Суд арестовал учительницу, которая пыталась продать девочку

Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство следователя и арестовал учительницу Люботинской спецшколы-интерната "Дывосвит" Галину Коваленко, подозреваемую в продаже 13-летней воспитанницы.

Об этом говорится в определении, вынесенном судьей Константином Садовским в среду.

"Применить в отношении Коваленко Галины Ивановны меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении отбывания наказаний... до 19 января 2017 года Определить залог в размере 413 тыс. 400 грн", - говорится в решении суда.

В ходе заседания по избранию меры пресечения учительница отрицала свою вину, возражала против удовлетворения ходатайства прокуратуры и просила суд избрать любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Как сообщалось, 21 ноября при попытке продать 13-летнюю воспитанницу была задержана учительница спецшколы-интерната в Харьковской области.

По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, под предлогом приезда родственников женщина вывела ребенка за территорию школы и посадила в машину "покупателей".

Общая сумма вознаграждения составила $13,5 тыс.

Женщине объявлено подозрение по ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего).

Интерфакс-Украина