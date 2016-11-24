Сын Гульнары Каримовой заявил, что информация о ее смерти - только слухи

Сын Гульнары Каримовой - дочери экс-президента Узбекистана - заявил, что сообщение о ее смерти является "лишь слухами".

Об этом Ислам Каримов в комментарии Би-Би-Си.

По словам сына старшей дочери экс-президента, Гульнара с февраля 2014 года находится под домашним арестом.

Также Ислам добавил, что его сестру - Иман Каримову - из-под домашнего ареста уже освободили, но покидать страну ей запрещено.

Сам Каримов в настоящее время, согласно сообщению, находится в Лондоне.

Как известно, 22 ноября узбекский сайт "Центр-1" сообщил со ссылкой на собственные источники о смерти дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

Позже российские сайты опровергли эту информацию, ссылаясь на свои источники. Подтвержденной информации в настоящее время нет.

Гульнару Каримову называли возможной преемницей президента Узбекистана, однако в 2012 году она стала фигуранткой ряда коррупционных скандалов.

О смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, который правил страной почти 27 лет, официально сообщили 2 сентября. Перед этим в СМИ появлялись сообщения с подтверждением и опровержением информации о его смерти, а премьер-министр Турции даже выразил соболезнования еще до публичного объявления о смерти Каримова. Аппарат президента Узбекистана до последнего опровергал информацию о его смерти.