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Один из "строительных гигантов" Мексики хочет помочь Трампу со "стеной против мигрантов"

Четверг, 24 ноября 2016, 05:29

Представитель Grupo Cementos de Chihuahua - одного из крупнейших производителей и дистрибьюторов цемента в Мексике с филиалами в США - заявил, что компания готова предоставить свои услуги новоизбранному президенту США Дональду Трампу в возведении стены на юго-востоке США для сдерживания мигрантов.

Об этом заявил главный исполнительный директор компании Энрике Эскаланте, пишет Reuters.

GCC, которая является одной из крупнейших компаний строительных материалов в Мексике, генерирует около 70% своих продаж в США, где также работают три завода компании.

"Мы являемся крупным производителем в этой области и должны уважать наших клиентов по обе стороны границы", - заявил Эскаланте.

По его словам, заявления Трампа относительно инвестиций в энергетику и инфраструктуру в Соединенных Штатах сулят хорошие времена для компании.

Как известно, во время своей кампании Трамп выступал за строительство "большой, красивой и мощной стены вдоль 3200 км границы, чтобы остановить нелегальных мигрантов из Мексики", которую Трамп обвинил в отправке "насильников и наркоторговцев на север" (в США), напоминает издание.

Темы: СШАТрамп
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