Боевики в четверг 11 раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Из минометов различных калибров на Мариупольском направлении российско-оккупационные войска обстреляли Марьинку, Широкино, Гнутово и Водяное", - сказано в сообщении.

В то же время на Луганском направлении под огонь минометов и гранатометов попали украинские позиции вблизи Новозвановки и Новоалександровки. А на Донецком - по позициям ВСУ в районе Опытного стрелял снайпер.

Украинская правда