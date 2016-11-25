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Суд рассмотрит отмену досрочного освобождения Лозинского

Пятница, 25 ноября 2016, 01:47

По кассационной жалобе прокуратуры Киевской области суд назначил к рассмотрению дело об отмене условно-досрочного освобождения экс-депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за убийство.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Сейчас кассационная жалоба прокуратуры Киевской области назначена к рассмотрению в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел", - говорится в сообщении.

Как известно, 6 апреля Апелляционный суд Киевской области подтвердил законность условно-досрочного освобождения Лозинского, осужденного за убийство.

Бориспольский районный суд Киевской области вынес это решение 29 февраля.

В конце января Лозинский подал документы на перерасчет срока за "законом Савченко". Его суть заключается в том, что суды обязаны учитывать осужденным каждый день, проведенный в следственных изоляторах, как два дня отбывания наказания.

Его ходатайство было удовлетворено частично, в отбытый срок зачислены 4 года и 36 дней (суд последней инстанции приговорил Лозинского к 10 годам тюрьмы).

16 июня 2009 в результате столкновения на территории охотничьих угодий с Лозинским, а также бывшими прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским был убит Валерий Олийнык.

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Темы: прокуратураЛозинский
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