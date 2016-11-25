Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ перекрыла канал поставки оружия из АТО в Киев

Пятница, 25 ноября 2016, 04:24

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с СБУ перекрыли канал поставки огнестрельного оружия из зоны АТО, которое планировалось сбыть на территории Киевской области и Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"В ходе проведения следственных розыскных действий, правоохранительными органами изъято 8 автоматов АКМ-7.62, части к стрелковому оружию и 2 гранатомета ГП-25", - говорится в сообщении.

Оружие хранилось в одном из заброшенных помещений села Иванки Днепропетровской области.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на выяснение происхождения оружия, его возможного похищения из военных подразделений и установления всех причастных лиц к незаконному его перемещению и сбыту", - отметили в прокуратуре.

 

Темы: АТОоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
Все новости...
Реклама: