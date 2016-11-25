СБУ перекрыла канал поставки оружия из АТО в Киев

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с СБУ перекрыли канал поставки огнестрельного оружия из зоны АТО, которое планировалось сбыть на территории Киевской области и Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"В ходе проведения следственных розыскных действий, правоохранительными органами изъято 8 автоматов АКМ-7.62, части к стрелковому оружию и 2 гранатомета ГП-25", - говорится в сообщении.

Оружие хранилось в одном из заброшенных помещений села Иванки Днепропетровской области.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на выяснение происхождения оружия, его возможного похищения из военных подразделений и установления всех причастных лиц к незаконному его перемещению и сбыту", - отметили в прокуратуре.