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Саакашвили говорит, что силовики мешают свезти людей на его митинг

Пятница, 25 ноября 2016, 15:36

Экс-председатель одесской ОГА Михеил Саакашвили утверждает, что власть пытается помешать проведению его митинга в воскресенье в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Когда власть узнала о предстоящем мероприятии на этой неделе, нам стали создавать всевозможные преграды. СБУ обзвонила всех перевозчиков, чтобы помешать людям приехать в столицу. Нам ежедневно рассказывают о подготовке провокаций. Банковая пытается полностью дискредитировать уличный протест, прикрываясь "планом Шатун", – считает он.

Саакашвили добавил, что также хочет привести на митинг "титушек", чтобы представить его проплаченным. Он заверил, что никогда не будет организовывать проплаченные митинги.

"Последняя Зима с этим Парламентом" – название нашей акции в воскресенье. Мы хотим, чтобы в рамках действующего законодательства, были назначены внеочередные выборы. Мы хотим, чтобы было изменено законодательство, что позволит новой крови войти в следующий парламент", – заявил он.

Саакашвили также считает, что следующая революция, если состоится, "может обернуться значительно большими потерями".

Украинская правда

Темы: Саакашвилимитинги
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