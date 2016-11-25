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Пожары в Израиле немного утихли, но все еще интенсивны

Пятница, 25 ноября 2016, 16:16

Интенсивность пожаров в Израиле в пятницу несколько снизилась, однако остановить их распространение пока что не удается.

Об этом сообщает издание Newsru.co.il.

"В ночь на 25 ноября возникали новые очаги возгорания в районах Назарета, около Бейт-Шемеша и Иерусалима. О новых пожарах в районе Хайфы ночью не сообщалось, но утром поступила информация, что возникли новые очаги возгорания. Наиболее опасны в настоящее время лесные пожары в районе Харашим в Галилее, в районе Шаар а-Гай под Иерусалимом, в Бейт-Меире под Бейт-Шемешем и в Хайфе", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в четверг сильные пожары в Хайфе причинили значительный ущерб жилым домам и общественным зданиям, инфраструктуре, частному и общественному транспорту. Пострадали более 100 человек, около 20 из них еще остаются в больницах. Около 75 тысяч жителей города были эвакуированы. По данным пожарной службы, в Хайфе от пожаров пострадали около 700 единиц жилья.

Около 14:00 полиция сообщила, что все эвакуированные жители Хайфы могут вернуться, кроме тех, чьи дома были серьезно повреждены огнем.

По мнению властей, речь идет об умышленных поджогах, осуществленных на почве национальной ненависти.

По данным синоптиков, дождей в Израиле не ожидается до 30 ноября.

Как известно, ранее Украина отправила в Израиль два пожарных самолета. В пятницу пресс-служба президента сообщила, что он провел телефонный разговор с израильским премьером Беньямином Нетаньяху, в ходе которой тот выразил благодарность за эту помощь.

Также к тушению пожаров присоединилась авиация Турции, Италии, Франции, Азербайджана, Великобритании, России, Египта и Кипра.

Темы: Израильчрезвычайное происшествие
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