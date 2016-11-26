АТО: Авдеевка и Широкино попали под огонь тяжелой артиллерии

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска, применяя запрещенные Минскими соглашениями вооружения, осуществили 37 обстрелов позиций ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии они обстреляли Широкино. Из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия - Талаковку, Марьинку, Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Лебединский, Гнутово, Степное и Водяное.

На Донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Авдеевку, а из вооружения БМП, минометов, гранатометов и стрелкового оружия - Луганское.

На Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Троицкому, а по Новоалександровке и Крымскому стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.