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Движение транспорта в центре Киева временно ограничат

Суббота, 26 ноября 2016, 10:47

Во время чествования памяти жертв Голодомора в центре Киева будет временно ограничено движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"26 ноября в связи с проведением в столице мероприятий в память жертв Голодомора с 13:00 до 16:00 на ул. Лаврской (от площади Славы до перекрестка с ул. Цитадельной), Михайловской площади, ул. Десятинной, ул.Трехсвятительской возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств ", - говорится в сообщении.

В движение троллейбусов маршрута №38 и автобусов маршрута № 24 вносятся изменения.

В частности, троллейбусы маршрута №38 будут курсировать по направлению движения от ст.м. "Выдубичи" - ул. Киквидзе - б-р Леси Украинский (до ул. Новогоспитальнои (пер. Щорса), автобусы маршрута №24 будут курсировать от Музея истории Украины во Второй мировой войне - ул. Цитадельная - ул. Московская - ул. Грушевского, дальше действующей трассе.

Украинская правда

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Темы: Киевтранспорт
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