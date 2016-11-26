"Рух новых сил" Саакашвили станет партией и может объединиться с "Самопомочью"

Лидеры создаваемого "Руха новых сил" намерены зарегистрировать в Министерстве юстиции свою политическую партию, а не переименовывать одну из существующих.

Об этом заявил один из лидеров движения Давид Сакварелидзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Многие люди предлагали свои готовые партии переименовать – они от души хотят как-то посодействовать. Нам не хочется идти по такому пути. Думаю, что мы все-таки добьемся и регистрации политической силы, и дальнейшего ее развития", - сказал он.

Сакварелидзе также выразил надежду, что не будут создаваться препятствия при регистрации их политической партии.

При этом он дал понять, что лидером такой политсилы может стать экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михэил Саакашвили.

По словам Сакварелидзе, люди, которые входили в номинационный комитет по созданию партии с предположительным названием "Хвыля", могут присоединиться к "Руху новых сил". Он также отметил, что Саакашвили ранее озвучил условные критерии, кто может войти в создаваемую ими партию.

"Рух", по сути, олицетворяет и символизирует то, что любые правильные люди могут объединяться – и Виктор Чумак (внефракционный народный депутат), и Новак (народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Наталия Новак), и Касько (экс-замгенпрокурора Виталий Касько) – добро пожаловать", - сказал он.

По словам одного из лидеров "Руха новых сил", они поддерживают коммуникации с "Демократическим Альянсом", однако считают, что, кроме него, есть много других "достойных политических сил".

Вместе с тем Сакварелидзе заявил, что рассматривает как потенциального партнера лидера партии "Самопомич", мэра Львова Андрея Садового.

"Я очень симпатизирую этому человеку. Он на важном этапе украинской политики смог собрать достаточно много хороших людей, создал политическую партию, которая зашла в Верховную Раду и создает серьезный контраст. Егор Соболев – мой товарищ, считаю его хорошим человеком и готов идти с ним в разведку", - пояснил политик.

Он добавил: "Такие люди – наши партнеры, независимо от того, будем мы объединяться или нет. Все равно это объединение рано или поздно состоится".

На вопрос, допускает ли он объединение с "Самопомочью", Сакварелидзе ответил: "Ничего не исключено".

Как сообщалось, 19 ноября Саакашвили заявил о создании "Руха новых сил" и о намерении провести 27 ноября в Киеве открытый Совет этого движения.