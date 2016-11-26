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"Укрзализныця": страницу Балчуна в Facebook взломали

Суббота, 26 ноября 2016, 14:25

В пятницу вечером была сломана официальная страница председателя правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна в Facebook.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", вся информация, которая после взлома аккаунта может быть либо уже распространена от его имени, является "фейковой" и не соответствует действительности.

"Просим общественность и СМИ внимательно отнестись к этому факту. Режиссеры "черного" пиара против менеджмента Укрзализныци и лично Войцеха Балчуна, очевидно, уже потеряли всякую надежду на успех своей кампании. Сегодняшние события лишний раз подтвердили, что прямая и принципиальная позиция Войцеха Балчуна вызывает панику у противников, однако единственное, что они могут, - это пойти на такой позорный поступок", - считают в "Укрзализныце".

Вместе с тем, сам Балчун на своей личной странице в субботу написал: "Вчера вечером была хакерская атака на мой официальный украинский профиль на FB. Не знаю, была ли причиной "Black Friday", или что это мой практически единственный канал борьбы против черного PR в Украине. Становится очень жарко... но этого и следовало ожидать, когда несешь ответственность за такие сложные реформы одной из крупнейших украинских компаний".

Украинская правда

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Темы: Укрзализныця
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