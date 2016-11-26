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В России запустят железную дорогу в обход Украины на год раньше

Суббота, 26 ноября 2016, 16:28

Железная дорога в обход Украины начнет функционировать уже 15 августа 2017 года, то есть более чем на один год раньше запланированного срока.

Об этом в субботу заявил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков, находясь в рабочей поездке в Воронежской области для контроля хода строительства железной дороги в обход Украины, сообщает "Интерфакс".

"Железнодорожное сообщение на участке Журавка-Миллерово будет открыто уже 15 августа 2017 года. В этот день по этой двухпутной электрифицированной железнодорожной ветке пойдут первые поезда с людьми и грузами", - сказал Булгаков.

 

По его словам, "таким образом, поставленная президентом России задача по строительству железной дороги Железнодорожными войсками (ЖДВ) и ОАО "РЖД" будет выполнена досрочно, более чем на год раньше установленного срока".

ЖДВ России ведут строительство железной дороги Журавка-Миллерово в обход территории Украины, которая будет проходить по территориям Воронежской и Ростовской областей. Там планируется построить семь железнодорожных станций и пять подстанций, а также осуществить полную электрификацию ветки.

Темы: Росcияжелезная дорогааннексия
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