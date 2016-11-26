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В Киевской области задержали "вора в законе" с удостоверением журналиста

Суббота, 26 ноября 2016, 16:53

В Киевской области задержали гражданина Грузии, "вора в законе", который вместе с подельниками подозреваются в организации незаконного хранения оружия, вымогательстве денег с частных предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, по словам и.о. главы полиции столичной области Дмитрия Ценова, оперативные подразделения ГУ полиции Киевской области совместно с коллегами Киево-Святошинского и Васильковского отделов полиции задержали 42-летнего гражданина Грузии, который обоснованно подозревается в организации преступной деятельности на территории Киевского региона.

Во время личного досмотра у злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли пистолет, журналистское удостоверение и другие документы, которыми он пользовался на территории Украины. Законность получения документов, а также лиц, причастных к их выдаче сейчас проверяют правоохранители.

В салоне автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, выявлены различные лекарственные средства, таблетки неизвестного происхождения, куски янтаря. У его подельников, которые приехали его "освобождать", полицейские обнаружили в кармане раскладные ножи, а в салоне автомобиля - биты.

В полиции отметили, что гражданин Грузии в течение десяти лет находится нелегально на территории государства. Он уже выдворялся правоохранителями за пределы Украины, однако незаконно вернулся и продолжил свою преступную деятельность.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Проводятся мероприятия по задержанию других участников организованной преступной группы. Продолжается досудебное расследование.

Украинская правда

Темы: ГрузияКиевская областьполиция
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