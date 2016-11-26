Очереди на границе с Польшей значительно сократились

В очередях на границе с Польшей по состоянию на 22:00 26 ноября в пунктах пропуска стоят 360 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Так, в ПП "Рава-Руська" стоят 100 машин, "Угринов" - 100, "Устилуг" - 50, "Шегини" - 40, "Ягодин авто" - 40, "Краковец" - 30. В пунктах пропуска "Смильница" и "Грушев" очередей нет.

На границе со Словакией в ПП "Ужгород" и "М.Березный" стоят по 20 автомобилей.

На границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное" стоят 45 машин, в других ПП очередей нет.

В пунктах пропуска на границе с Венгрией и Молдовой автомобильных очередей нет.

Как известно, в последнее время очереди в пунктах пропуска на границе с Польшей часто достигали тысячи и больше авто.